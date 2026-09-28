Підозрюють директорку центру міжнародної освіти одного зі столичних університетів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві поліцейські викрили схему незаконної легалізації іноземців під виглядом навчання, повідомили у Національній поліції.

Директорка центру міжнародної освіти одного зі столичних університетів за грошову винагороду обіцяла сприяти іноземцям в оформленні документів та безперешкодному зарахуванні до навчального закладу.

Надалі це давало їм підстави для оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Реклама

Правоохоронці задокументували два епізоди протиправної діяльності на загальну суму 10 тисяч доларів.

За інформацією слідства, посадовиця, яка одночасно обіймає посаду декана підготовчого факультету для іноземних громадян, одержала 2 тисяч доларів від представника іноземців.

За ці кошти вона мала забезпечити оформлення запрошень та безперешкодний вступ до університету пʼяти громадян країн Середньої Азії. Надалі це давало їм підстави для оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Зловмисницю затримали відповідно до порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру. За інкриміноване кримінальне правопорушення їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.