Зеленський підтвердив ураження по двох оборонних заводах в РФ та цілях у Чорному морі

Також били по обʼєктах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вночі по цілях у Росії та Чорному морі застосували «далекобійні санкції»

«Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні», – повідомив глава держави.

Застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі, розповів президент.