Сили оборони уразили ЗРГК «Панцирь-С2», пункти управління та місця запуску БпЛА

Цілі уражені на Брянщині та на ТОТ.

Українські захисники уразили ЗРГК «Панцирь-С2», пункти управління та місця запуску БпЛА окупантів. Як розповіли у Генштабі, вчора, 27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

У районі населеного пункту Сельцо Брянської області Росії уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2».

У Виноградівці Запорізької області уражено пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА противника.

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У Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Як наголосили у Генштабі, системне ураження таких об’єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України.

Крім того, на Донеччині, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.