Росіяни атакували ринок у Нікополі на Дніпровщині

У Нікопольському районі під удар потрапив районний центр. Унаслідок пошкоджено ринок.

На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді. Понівечена інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Від вчорашнього вечора ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області.

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