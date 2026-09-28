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Росіяни атакували ринок у Нікополі на Дніпровщині

У Синельниківському районі понівечена інфраструктура.

Росіяни атакували ринок у Нікополі на Дніпровщині

Від вчорашнього вечора ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді. Понівечена інфраструктура.

У Нікопольському районі під удар потрапив районний центр. Унаслідок пошкоджено ринок.

Всюди минулося без постраждалих.

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