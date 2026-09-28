Росіяни атакували ринок у Нікополі на Дніпровщині

Від вчорашнього вечора ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді. Понівечена інфраструктура.
У Нікопольському районі під удар потрапив районний центр. Унаслідок пошкоджено ринок.
Всюди минулося без постраждалих.
- Вчора протягом дня окупанти майже 20 разів росіяни атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Зокрема, у Дніпрі пошкоджені підприємство, спортивна школа, заклад освіти, багатоквартирні будинки, автівки.