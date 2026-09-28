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Вчора на Чернігівщині від російської атаки постраждали четверо людей

Серед постраждалих є неповнолітні дівчата. 

Вчора на Чернігівщині від російської атаки постраждали четверо людей
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС

Вчора російська армія атакувала БпЛА Чернігівську область. Постраждали четверо людей, зокрема неповнолітні дівчата. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Увечері росіяни вдарили безпілотником просто по житловому сектору в Новгороді-Сіверському. Постраждали 15-річна та 17-річна дівчата та 19-річний і 27-річний чоловіки. Всім надали необхідну медичну допомогу. 

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Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан стабільний. Дівчата лікуються амбулаторно. Унаслідок цієї атаки пошкоджені декілька житлових будинків.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Пізніше ворог атакував «молнією» підприємство в Семенівці.

А сьогодні вранці був удар БпЛА по критичній інфраструктурі в області.

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