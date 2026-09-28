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Росія знову активізувала дезінформаційну кампанію про “американські біолабораторії в Україні”

У російському МЗС заявили, що США та Україна нібито не надали відповідей на закиди москви щодо “розробки біологічної зброї”.

Росія знову активізувала дезінформаційну кампанію про “американські біолабораторії в Україні”
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда знову активізувала давню дезінформаційну кампанію про “американські біолабораторії в Україні”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що США та Україна нібито не надали відповідей на закиди москви щодо “розробки біологічної зброї”, назвавши це “підтвердженням” російських обвинувачень.

“Насправді відсутність реакції міжнародної спільноти на подібні випади зумовлена їхньою цілковитою безпідставністю та абсурдністю. Попри те, що подібні конспірологічні наративи циркулюють у російській пропаганді ще з 2014 року, жодних доказів існування “біолабораторій США в Україні” росія не надала”, – зазначили у Центрі.

Заяви про “біолабораторії” – це елемент інформаційної війни москви. Систематичне повернення цієї брехні російськими дипломатами свідчить про брак нових аргументів для виправдання війни перед власною та іноземною аудиторією.

  • Влітку після публікації матеріалів директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард російська пропаганда знову активізувала тему нібито "біолабораторій в Україні". Ці твердження є маніпулятивним перекрученням змісту документів.
  • Габбард оприлюднила матеріали, в яких згадуються понад 120 біолабораторій у більш ніж 30 країнах, де США нібито надавали технічну та освітню підтримку. Зокрема, в документах згадувалася Україна як одна з держав, що отримувала допомогу у сфері біобезпеки.
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