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ЦПД: Кремль використав новий звіт американської розвідки як пропаганду про "біолабораторії в Україні"

Росія викривила зміст звіту і знову створила інструмент інформаційної атаки.

ЦПД: Кремль використав новий звіт американської розвідки як пропаганду про "біолабораторії в Україні"
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

Після публікації матеріалів директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард російська пропаганда знову активізувала тему нібито "біолабораторій в Україні". Ці твердження є маніпулятивним перекрученням змісту документів.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Напередодні, 12 червня, Тулсі Габбард оприлюднила матеріали, в яких згадуються понад 120 біолабораторій у більш ніж 30 країнах, де США нібито надавали технічну та освітню підтримку. Зокрема, в документах згадувалася Україна як одна з держав, що отримувала допомогу у сфері біобезпеки.

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Російські медіа та речниця МЗС РФ Марія Захарова, підхопили ці заяви, просуваючи тезу про "військово-біологічну діяльність США" та нібито загрозу від такої співпраці з Україною.

Водночас у самих документах розвідки США наголошується, що йдеться про цивільні програми – зокрема навчання українських науковців та допомогу у збереженні патогенів, які залишилися на території України ще з радянських часів. Жодних даних про розробку біологічної зброї у матеріалах не міститься.

Окремо згадується, що наукові установи, зокрема Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини у Харкові, неодноразово ставали об’єктами російських інформаційних кампаній.

У документах також зазначається, що ці об’єкти можуть залишатися вразливими через наслідки російсько-української війни та потенційні ризики пошкодження або захоплення.

Центр протидії дезінформації підкреслює, що російська сторона викривила зміст звіту, використавши його для чергової інформаційної атаки. За оцінкою ЦПД, американські матеріали підтверджують виключно цивільний та безпековий характер співпраці у сфері біологічної безпеки.

"Насправді офіційні дані розвідки США підтверджують суто цивільний та безпековий характер цієї інфраструктури, без будь-яких ознак розробки озброєнь", – зазначили в ЦПД.

Керівник Центру Андрій Коваленко також наголосив, що Росія не має реальних підстав для тиску на США у питаннях формування подібних звітів і не впливає на їхній зміст.

У ЦПД підсумували, що після оприлюднення матеріалів США Росія лише активізувала старі дезінформаційні наративи, спрямовані на дискредитацію міжнародної співпраці у сфері біобезпеки.

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