Енергоатом: Вдалося відновити зовнішнє електроживлення Запорізької АЕС

13 червня о 14:30 вдалося відновити зовнішнє електроживлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомив Енергоатом.

У компанії зазначили, що власні потреби станції заживлені від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ.

Енергоатом наголосив, що кожна втрата зовнішнього електроживлення створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

«Лише повернення Запорізької АЕС під контроль України та її законного оператора може гарантувати безпечну експлуатацію об’єкта та унеможливити загрози для України, Європи та світу», - заявила НАЕК.