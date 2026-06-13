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Енергоатом: Вдалося відновити зовнішнє електроживлення Запорізької АЕС

Знеструмлення сталося увечері 10 червня.

Енергоатом: Вдалося відновити зовнішнє електроживлення Запорізької АЕС
ЗАЕС
Фото: МАГАТЕ

13 червня о 14:30 вдалося відновити зовнішнє електроживлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС. 

Про це повідомив Енергоатом.

У компанії зазначили, що власні потреби станції заживлені від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ. 

Енергоатом наголосив, що кожна втрата зовнішнього електроживлення створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи. 

«Лише повернення Запорізької АЕС під контроль України та її законного оператора може гарантувати безпечну експлуатацію об’єкта та унеможливити загрози для України, Європи та світу», - заявила НАЕК.

  • ЗАЕС втратила зовнішнє живлення 10 червня внаслідок відключення лінії електропередачі «ЗаТЕС – Феросплавна №1». 
  • Через це станція перейшла на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечували роботу критично важливих систем безпеки.
  • Цей випадок став 19-м блекаутом Запорізької АЕС з моменту її окупації російськими військами та сьомим від початку 2026 року.
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