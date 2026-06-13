Через дефіцит пального на окупованому півострові, військові РФ крадуть бензин.

На тлі дефіциту пального в окупованому Криму російські військові почали красти бензин у цивільних.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про випадок, коли російські військовослужбовці вилучили пальне у місцевих жителів в районі Джанкоя, де останніми днями особливо гостро відчувається нестача бензину та дизеля.

"За словами місцевих жителів, військові пояснюють свої дії проблемами з постачанням та труднощами з доставкою пального до позицій", – кажуть у русі опору.

У Севастополі запустили QR-коди на пальне для водіїв, які видаватимуть раз на тиждень. Вони закінчились за годину.