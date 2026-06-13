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В окупованому Криму російські військові почали красти бензин у цивільних, – "Жовта Стрічка"

Через дефіцит пального на окупованому півострові, військові РФ крадуть бензин.

В окупованому Криму російські військові почали красти бензин у цивільних, – "Жовта Стрічка"
Фото: Укрінформ

На тлі дефіциту пального в окупованому Криму російські військові почали красти бензин у цивільних. 

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про випадок, коли російські військовослужбовці вилучили пальне у місцевих жителів в районі Джанкоя, де останніми днями особливо гостро відчувається нестача бензину та дизеля.

"За словами місцевих жителів, військові пояснюють свої дії проблемами з постачанням та труднощами з доставкою пального до позицій", – кажуть у русі опору.

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