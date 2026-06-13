Сирський обговорив із командувачем Спецмісії НАТО Баззардом ситуацію на фронті та посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU), а також Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував Баззарда, зокрема, про поточну оперативну обстановку на фронті.

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"Поінформував про поточну оперативну обстановку. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета – зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей", – підкреслює командувач ЗСУ.

Окрему увагу військові приділили актуальним потребам Збройних Сил України. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, адже без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі.

"Подякував генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду за непохитну підтримку України, лідерство та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони. Вручив почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест", – ідеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру.