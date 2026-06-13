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Сирський обговорив із командувачем Спецмісії НАТО Баззардом ситуацію на фронті та посилення ППО

Також військові обговорили потреби ЗСУ.

Сирський обговорив із командувачем Спецмісії НАТО Баззардом ситуацію на фронті та посилення ППО
Олександр Сирський із Кертісом Баззардом
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU), а також Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував Баззарда, зокрема, про поточну оперативну обстановку на фронті.

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"Поінформував про поточну оперативну обстановку. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета – зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей", – підкреслює командувач ЗСУ.

Окрему увагу військові приділили актуальним потребам Збройних Сил України. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, адже без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі.

"Подякував генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду за непохитну підтримку України, лідерство та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони. Вручив почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест", – ідеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру.

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