На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

У Дергачівській громаді Харківського району цивільний чоловік наїхав велосипедом на вибуховий пристрій. Він отримав поранення.
Про це повідомляє ДСНС Харківщини.
"Сьогодні у Харківському районі, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, здійснив наїзд на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав поранення та був госпіталізований до обласної клінічної лікарні міста Харкова", – ідеться у повідомленні.
У ДСНС наголошують, що деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються вкрай небезпечними через високу мінну загрозу.
Будьте максимально уважними:
- Не пересувайтеся незнайомими або неперевіреними маршрутами.
- Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, полів та інших необстежених ділянок місцевості.
- Пам'ятайте, що ворожі міни та вибухові пристрої можуть бути замасковані або непомітні у траві.