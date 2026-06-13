На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються небезпечними через високу мінну загрозу.

У Дергачівській громаді Харківського району цивільний чоловік наїхав велосипедом на вибуховий пристрій. Він отримав поранення.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини.

"Сьогодні у Харківському районі, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, здійснив наїзд на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав поранення та був госпіталізований до обласної клінічної лікарні міста Харкова", – ідеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються вкрай небезпечними через високу мінну загрозу.

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