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На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються небезпечними через високу мінну загрозу. 

На Харківщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: ДСНС

У Дергачівській громаді Харківського району цивільний чоловік наїхав велосипедом на вибуховий пристрій. Він отримав поранення.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини.

"Сьогодні у Харківському районі, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, здійснив наїзд на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав поранення та був госпіталізований до обласної клінічної лікарні міста Харкова", – ідеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються вкрай небезпечними через високу мінну загрозу. 

Будьте максимально уважними:

  • Не пересувайтеся незнайомими або неперевіреними маршрутами.
  • Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, полів та інших необстежених ділянок місцевості.
  • Пам'ятайте, що ворожі міни та вибухові пристрої можуть бути замасковані або непомітні у траві.
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