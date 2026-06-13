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Четверо мешканців Миколаївщини постраждали унаслідок російських атак, зокрема дитина

Росіяни били по області дронами.

Четверо мешканців Миколаївщини постраждали унаслідок російських атак, зокрема дитина
Віталій Кім, Голова Миколаївської ОВА
Фото: Зоряна Стельмах

Упродовж минулої доби та сьогодні російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками. Постраждали четверо людей, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві поранення отримали двоє людей – 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Жінку госпіталізували, на ранок стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Чоловікові медичну допомогу надали на місці. Також гострої реакції на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено приватний будинок.

Удень ворог атакував двома ударними дронами типу «Молнія» Куцурубську та Заводську громади Миколаївського району. Через це у в с. Благодатне поранення отримав 35-річний чоловік, його доправили в лікарню. На ранок стан постраждалого стабільний, середньої тяжкості. У с. Дмитрівка пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Також учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

  • Перед цим росіяни поранили на Миколаївщині сімʼю.
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