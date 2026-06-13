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Окупанти вбили на Запоріжжі одну людину і поранили вісьмох

Від ворожих ударів постраждали 49 населених пунктів області. 

Окупанти вбили на Запоріжжі одну людину і поранили вісьмох
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула та ще вісім поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому районі.

Про це у телеграмі пише начальник ОВА Іван Федоров. 

Упродовж доби окупанти завдали 871 удар по 49 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Комишувасі, Малокатеринівці, Зірниці, Різдвянці, Барвінівці, Лісному, Трудовому, Вікторівці, Терсянці, Новому Полю, Оріхову, Долинці, Одарівці, Копанях, Омельнику, Єгорівці, Червоному Яру, Сонячному, Широкому, Панютиному, Микільському та Гіркому.

642 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Річне, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Варварівку та Верхню Терсу.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці, Микільському та Чарівному.

204 артудари прийшлися по Новояковлівці, Річному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Добропіллю, Рибному, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 61 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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