Ще двох підлітків вдалось повернути на територію України з окупації

В межах ініціативи Bring Kids Back UA їм вже надають всю необхідну допомогу та підтримку.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA спільними з Українською мережею за права дитини та волонтерською ініціативою Humanity вдалося повернути на підконтрольну територію України двох підлітків.

18-річна Світлана (ім'я змінене з міркувань безпеки) протягом чотирьох років жила в умовах обмеженого зв’язку із зовнішнім світом. Через перебої з інтернетом було складно отримувати інформацію, підтримувати зв’язок із людьми та планувати майбутнє. Попри це ВОНА продовжувала шукати можливість виїхати з окупації.

Дівчина вийшла на контакт з українськими організаціями. Після підготовки безпечного маршруту їй вдалося залишити окуповану територію.

19-річний Данило (ім'я змінене з міркувань безпеки) дванадцять років життя провів в окупації. Ближче до повноліття він почав шукати можливість виїхати. У травні хлопець зв’язався з українськими волонтерами, які долучилися до організації його повернення.

Сьогодні вони вже перебувають на підконтрольній території України. Отримають необхідну підтримку, допомогу з документами та супровід.

"Сотні тисяч українських дітей і молодих людей досі залишаються під контролем РФ. Росія системно створює умови, які обмежують свободу вибору, посилюють тиск та ускладнюють можливості для виїзду", - повідомили в Bring Kids Back UA.