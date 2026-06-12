Сили безпілотних систем уразили полігон окупантів на узбережжі Азовського моря

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими підрозділами СБС завдали удару по місцях зосередження особового складу на полігоні "Восточний".

Про це повідомили у 413-му полку "Рейд", оприлюднивши відео ураження.

Полігон розташований на узбережжі Азовського моря поблизу села Новопетрівка Бердянського району на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Реклама

За даними українських військових, російські війська використовують цей об’єкт для прискореної підготовки маршового поповнення, яке згодом залучають до штурмових дій на фронті.

У підрозділі зазначили, що під час атаки було уражено об’єкти військової інфраструктури та місця зосередження особового складу противника.

Окремо військові відзначили влучання по розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу, який намагався протидіяти українським безпілотникам.

Високу точність ударів забезпечили мідлстрайк-дрони українського виробництва Fire Point, які продовжують демонструвати ефективність під час виконання бойових завдань на окупованих територіях.