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Сирський анонсував запуск ринку рекрутингу іноземців

«Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», - заявив головком.

Сирський анонсував запуск ринку рекрутингу іноземців
головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Володимир Зеленський

В Україні відкривають ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», - наголосив головком.

Крім того, мають вирішити питання з бійцями, котрі перебувають найдовше в Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. 

«Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби. Це лише перший етап масштабної трансформації. Другий — комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації», - додав Сирський.

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