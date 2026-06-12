Сирський анонсував запуск ринку рекрутингу іноземців

«Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», - заявив головком.

В Україні відкривають ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», - наголосив головком.

Крім того, мають вирішити питання з бійцями, котрі перебувають найдовше в Силах оборони та провели найбільше часу на бойових.

«Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби. Це лише перший етап масштабної трансформації. Другий — комплексна трансформація процесу рекрутингу й мобілізації», - додав Сирський.