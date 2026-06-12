Російська пропаганда поширює фейкові відео про нібито українських військових з інвалідністю

Російські Telegram-канали продовжують інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських військових. Цього разу в мережі поширюється відео, на якому нібито зображені "добровольці з інвалідністю" в українській формі зі зброєю в руках.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

За даними Центр протидії дезінформації, візуальний аналіз матеріалу свідчить про використання технологій штучного інтелекту. Зокрема, фахівці вказують на ознаки deepfake: накладення згенерованого обличчя, неприродну міміку, характерне "тремтіння" кадрів та артефакти текстури в області головного убору.

У Центрі зазначають, що відео поширюється за типовою схемою – через мережу ботів і так званих "одноразових" акаунтів. Метою таких дій є провокування емоційної реакції та штучне просування контенту в тренди соціальних мереж. Надалі цей матеріал підхоплюють російські ресурси, подаючи його як нібито реальні кадри з України.

У відомстві наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною ширшої кампанії дезінформації, спрямованої на формування наративу про "тотальну мобілізацію" та нібито залучення до бойових дій людей з інвалідністю.