Politico: Україна попросить у партнерів додаткові $20 млрд, щоб Росія “горіла ще сильніше”

Київ хоче залучити ці гроші до липневого саміту НАТО в Анкарі, заявляючи, що інакше Росія може повернути собі ініціативу.

Україна хоче отримати від союзників додаткові $20 млрд, щоб закріпити перевагу на полі бою над Росією, повідомив Politico високопосадовець у сфері оборони України.

“Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але для цього нам потрібне фінансування”, – сказав посадовець на умовах анонімності.

Зазначається, що запит на $20 млрд Україна озвучить 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат “Рамштайн”, де союзники координують фінансову та військову допомогу Києву.

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За словами людей, обізнаних із перебігом переговорів, це питання порушували міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Кожного союзника попросять надати від $2 млрд до $6 млрд, щоб досягти цілі у $20 млрд, сказав посадовець. “Це може бути допомога або кредит”, – додав він.

Допомога Україні має стати одним із ключових питань липневого саміту лідерів НАТО в Анкарі, де президент України Володимир Зеленський буде присутній на полях зустрічі.

Оборонний бюджет України на цей рік становить 4,4 трлн грн, або €85 млрд, і $20 млрд мають стати додатковими коштами.

Україна витрачає на оборону близько 40% ВВП – це найвищий показник у світі.

За даними Міноборони України, країни-партнери вже зобов’язалися надати $38 млрд військової допомоги цього року. Додаткові $20 млрд наблизили б Україну до цілі у $60 млрд двосторонньої допомоги, яку визначив генсек НАТО Марк Рютте.

Якщо додаткові $20 млрд вдасться отримати, Україна спрямує ці кошти на ППО, розширення внесків до PURL – програми під керівництвом НАТО, у межах якої союзники купують для України зброю у США, – а також на закупівлю більшої кількості дронів, боєприпасів, засобів РЕБ, далекобійних спроможностей і прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Мета – використати ці гроші, щоб продовжити дедалі руйнівніші атаки України по Росії.

Видання зазначає, що Україна хоче й надалі нарощувати темп у протистоянні з Росією, перш ніж Москва зможе знову змінити баланс сил на свою користь.

“Вікно можливостей має властивість закриватися”, – попередив високопосадовець. “Росія швидка й інноваційна. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, можемо втратити єдиний реальний шанс завершити цю війну справжніми переговорами. А якщо Росія винайде власні ударні дрони середньої дальності, це буде для нас катастрофою”.