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У Вінницькій області потонув 15-річний хлопець

Дитиина зникла у ставку вчора під час купання.

У Вінницькій області потонув 15-річний хлопець
Ілюстративне фото

У Вінницькій області потонула дитина, повідомили у ДСНС.

Трагедія сталася вчора ввечері в селі Носківці Станіславчицької громади. 

15-річний підліток зник у ставку під час купання.

Рятувальники до ночі шукали хлопчика, однак знайти його не вдалося. Тільки сьогодні зранку тіло юнака побачили та дістали з водойми місцеві рибалки.

“Одна мить необережності біля води може коштувати життя. Дорослі, пояснюйте дітям усі небезпеки, пов’язані з перебуванням біля водойм, та стежте за їхнім дозвіллям”, – закликали рятувальники.

  • Вчора у Житомирській області з річки Уж у Коростені водолази витягнули тіло 31-річного чоловіка. Окрім того, у селищі Ямпіль, що на Хмельниччині, потонули бабуся та її онучка.
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