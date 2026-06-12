У Вінницькій області потонув 15-річний хлопець

У Вінницькій області потонула дитина, повідомили у ДСНС.
Трагедія сталася вчора ввечері в селі Носківці Станіславчицької громади.
15-річний підліток зник у ставку під час купання.
Рятувальники до ночі шукали хлопчика, однак знайти його не вдалося. Тільки сьогодні зранку тіло юнака побачили та дістали з водойми місцеві рибалки.
“Одна мить необережності біля води може коштувати життя. Дорослі, пояснюйте дітям усі небезпеки, пов’язані з перебуванням біля водойм, та стежте за їхнім дозвіллям”, – закликали рятувальники.
- Вчора у Житомирській області з річки Уж у Коростені водолази витягнули тіло 31-річного чоловіка. Окрім того, у селищі Ямпіль, що на Хмельниччині, потонули бабуся та її онучка.