Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ГоловнаСуспільствоВійна

Померла жінка, яка потрапила під атаку РФ у Дніпровському районі Херсона

Армія окупантів вдарила по Посад-Покровському Чорнобаївської громади та Комишанах Херсонської громади.

Померла жінка, яка потрапила під атаку РФ у Дніпровському районі Херсона
Фото: nikvesti.com

У лікарні померла 73-річна жінка, яка сьогодні вдень постраждала через російську дронову атаку на Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Медики до останнього намагались врятувати її життя, однак травми виявились надто тяжкими”, – зазначив він.

Реклама

Близько 12:20 росіяни атакували з БпЛА Посад-Покровське Чорнобаївської громади. Внаслідок дронового удару поранення отримав 41-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення шиї, грудної клітини та плеча.

Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також до лікарні звернулись дві жінки, які постраждали внаслідок удару. 29-річна жителька отримала мінно-вибухову травму, контузію та погіршення слуху. Вона лікуватиметься амбулаторно. 

Інша 36-річна мешканка дістала мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги. Її ушпиталили для надання подальшої допомоги.

Окрім того, орієнтовно о 12:40 росіяни вкрили Комишани з артилерії.

Через атаку поранення дістав 33-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма, контузія, гостра реакція на стрес, а також ушкодження обличчя та тіла. Йому призначили амбулаторне лікування.

Додамо, до лікарні звернулась 46-річна медсестра, яка постраждала 4 червня під час російської дронової атаки на один із медзакладів Херсона.

Вона отримала мінно-вибухову травму та контузію. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies