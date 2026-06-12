Померла жінка, яка потрапила під атаку РФ у Дніпровському районі Херсона

Армія окупантів вдарила по Посад-Покровському Чорнобаївської громади та Комишанах Херсонської громади.

У лікарні померла 73-річна жінка, яка сьогодні вдень постраждала через російську дронову атаку на Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Медики до останнього намагались врятувати її життя, однак травми виявились надто тяжкими”, – зазначив він.

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Близько 12:20 росіяни атакували з БпЛА Посад-Покровське Чорнобаївської громади. Внаслідок дронового удару поранення отримав 41-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення шиї, грудної клітини та плеча.

Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також до лікарні звернулись дві жінки, які постраждали внаслідок удару. 29-річна жителька отримала мінно-вибухову травму, контузію та погіршення слуху. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Інша 36-річна мешканка дістала мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги. Її ушпиталили для надання подальшої допомоги.

Окрім того, орієнтовно о 12:40 росіяни вкрили Комишани з артилерії.

Через атаку поранення дістав 33-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма, контузія, гостра реакція на стрес, а також ушкодження обличчя та тіла. Йому призначили амбулаторне лікування.

Додамо, до лікарні звернулась 46-річна медсестра, яка постраждала 4 червня під час російської дронової атаки на один із медзакладів Херсона.

Вона отримала мінно-вибухову травму та контузію. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.