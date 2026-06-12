Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні
поїзд
Фото: УЗ

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні. Потяги курсуватимуть до Рахова і Мукачева та у зворотньому напрямку.

Про це повідомили у телеграмі перевізника.

«Через високий попит на подорожі до гір запускаємо №251/252 Київ — Рахів — Київ, №277/278 Київ — Мукачево — Київ», розповіли там і додали, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях Укрзалізниці.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies