Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні. Потяги курсуватимуть до Рахова і Мукачева та у зворотньому напрямку.

Про це повідомили у телеграмі перевізника.

«Через високий попит на подорожі до гір запускаємо №251/252 Київ — Рахів — Київ, №277/278 Київ — Мукачево — Київ», розповіли там і додали, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях Укрзалізниці.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці.