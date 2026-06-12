За даними слідства, депутат вимагав кошти у представників бізнесу за безперешкодне виконання робіт у межах договорів з управлінням житлово-комунального господарства.

Вищий антикорсуд обрав для підозрюваного депутата Полтавської міськради від Слуги Народу Юрія Бражника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у 33 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції.

Бражника підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря майже у 8 млн грн.

За даними НАБУ, Бражник з квітня 2024 року по січень 2026 року організував схему отримання хабарів від представників бізнесу, з якими укладало договори управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради.

Відомство повідомило, що розмір хабарів складав 10% від суми укладеного договору. Кошти вимагались за безперешкодне виконання робіт, а також своєчасну оплату з укладанням нових контрактів.

За даними слідства, для конспірації гроші передавали через обмін валют за відповідним кодом. За час існування схеми було перераховано понад 59 млн грн.

Захист просив застосувати домашній арешт або значно меншу заставу ніж ту, яку просив прокурор САП (майже 60 млн грн).