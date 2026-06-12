На 15 років засудили мешканку Полтавщини, яка готувала теракт за завданням Росії

Вона повністю визнала вину та пояснила свої дії тим, що нібито не усвідомлювала їх наслідків, оскільки “не дивилася новин”.

Суд визнав винною мешканку Лубен, яка співпрацювала з представником спецслужби Росії та готувала теракт у Полтавській області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Прокурори довели, що у березні 2025 року жінка була завербована через Telegram та виконувала завдання спецслужби РФ.

Спочатку вона збирала інформацію про об’єкти у Києві та на Полтавщині, зокрема фотографувала військовий об’єкт і залізничний транспорт, передаючи отримані дані ворогу за грошову винагороду.

Згодом обвинувачена погодилася підготувати теракт у рідному місті. За вказівками куратора вона орендувала квартиру та виготовила саморобний вибуховий пристрій, за встановлення якого їй пообіцяли одну тисячу доларів США. Водночас спецслужби РФ планували використати її “втемну” та ліквідувати під час вчинення злочину.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців теракт вдалося попередити, а жінку затримати.

У суді вона повністю визнала вину та пояснила свої дії тим, що нібито не усвідомлювала їх наслідків, оскільки “не дивилася новин”.