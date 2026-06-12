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Росіяни вбили двох мешканців Запорізької області, і ще трьох – поранили

Ворог завдав по області 949 ударів. 

Росіяни вбили двох мешканців Запорізької області, і ще трьох – поранили
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби дві людини загинули та ще три поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, росіяни керованою авіабомбою ударили по селу Листівка. Зруйнований приватний будинок.

Упродовж доби окупанти завдали 949 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Новоолександрівці, Данилівці, Кринівці, Одарівці, Таврійському, Листівці, Оріхову, Гуляйпільському, Новоселівці, Рівному, Верхній Терсі, Омельнику та Свободі.

715 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новояковлівку, Річне, Біленьке, Лисогірку, Канівське, Розумівку, Юрківку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Косівцеве, Преображенку та Верхню Терсу.

Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Залізничному.

215 артударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Добропіллю, Косівцевому та Рибному.

Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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