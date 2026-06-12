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На інфрастурктурному обʼєкті Київщини ліквідували пожежу, що виникла через удар дрона

Додатково залучали спецтехніку аеропорту «Бориспіль».

На інфрастурктурному обʼєкті Київщини ліквідували пожежу, що виникла через удар дрона
Пожежа унаслідок російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 12 червня російська армія атакувала БпЛА Київську область. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на інфраструктурному обʼєкті у Бориспільському районі. Її ліквідували.

Про це повідомили у ДСНС.

«Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі», – розповіли там. 

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучали спецтехніку аеропорту «Бориспіль».

Ліквідація пожежі на Київщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Київщині
Рятувальники після гасіння пожежі на Київщині
Фото: ДСНС
Рятувальники після гасіння пожежі на Київщині

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