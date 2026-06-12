У ніч на 12 червня російська армія атакувала БпЛА Київську область. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на інфраструктурному обʼєкті у Бориспільському районі. Її ліквідували.
«Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі», – розповіли там.
На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучали спецтехніку аеропорту «Бориспіль».
- У ніч на 12 червня російська армія запустила по території України 117 безпілотників. ППО знешкодила 102 із них.