У ніч на 12 червня російська армія атакувала БпЛА Київську область. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на інфраструктурному обʼєкті у Бориспільському районі. Її ліквідували.

Про це повідомили у ДСНС.

«Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі», – розповіли там.

На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучали спецтехніку аеропорту «Бориспіль».

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Київщині

Фото: ДСНС Рятувальники після гасіння пожежі на Київщині