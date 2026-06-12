В п'ятницю, 12 червня в Україні, особливо в західних областях очікуються дощі та грози.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В західних областях (крім Волинської) вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози; температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.
На решті території вночі без опадів, вдень помірні, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Вінницькій та Житомирській областях 17-22°.
"Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.
На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.