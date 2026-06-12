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Гідрометцентр: в п'ятницю в більшості областей України очікуються значні дощі

Максимальна температура повітря вдень +29°, на заході +20°.

Гідрометцентр: в п'ятницю в більшості областей України очікуються значні дощі
Фото: poglyad.tv

В п'ятницю, 12 червня в Україні, особливо в західних областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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В західних областях (крім Волинської) вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози; температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.  

На решті території вночі без опадів, вдень помірні, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Вінницькій  та Житомирській областях 17-22°. 

"Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

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