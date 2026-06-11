Це сталось після звернення МЗС України та Міністерства молоді та спорту.

Youtube розпочав видалення відеороликів, які рекламують "Алабугу" та інші підсанкційні суб'єкти росіян, після спільного звернення МЗС України та Міністерства молоді та спорту.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"Алабуга" – це російська фабрика зброї. Безпілотники "Шахед", які там збирають, майже щодня вбивають українських дітей у їхніх ліжках, завдають ударів по пологових будинках та руйнують житлові будинки в наших містах", - зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Він зазначив, що "Алабуга" залучає підлітків, декому з яких усього 15 років, до роботи на виробничих лініях.

В МЗС закликали всі інші великі платформи діяти так само і унеможливити поширення рекрутингової компанії росіян.

"Ми готові поширити такий самий діалог на будь-яку платформу, яка готова діяти на аналогічних засадах", - заявив Сибіга.