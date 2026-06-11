Youtube розпочав видалення відеороликів, які рекламують "Алабугу" та інші підсанкційні суб'єкти росіян, після спільного звернення МЗС України та Міністерства молоді та спорту.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
"Алабуга" – це російська фабрика зброї. Безпілотники "Шахед", які там збирають, майже щодня вбивають українських дітей у їхніх ліжках, завдають ударів по пологових будинках та руйнують житлові будинки в наших містах", - зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга.
Він зазначив, що "Алабуга" залучає підлітків, декому з яких усього 15 років, до роботи на виробничих лініях.
В МЗС закликали всі інші великі платформи діяти так само і унеможливити поширення рекрутингової компанії росіян.
"Ми готові поширити такий самий діалог на будь-яку платформу, яка готова діяти на аналогічних засадах", - заявив Сибіга.
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