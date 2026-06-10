Україна закликає ООН посилити тиск на РФ для відкриття гуманітарних коридорів на окупованій Херсонщині

Значна частина населення ТОТ Херсонщини є маломобільною та потребує термінової евакуації.

Україна закликає ООН та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію з метою створення гуманітарних коридорів і забезпечення евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, пише Укрінформ.

За словами представника МЗС, через дії російських окупаційних сил понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей, опинилися в умовах відсутності базових життєвих потреб. Значна частина населення є маломобільною та потребує термінової евакуації.

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Тихий нагадав, що під час засідання Ради Безпеки ООН Україна вже інформувала міжнародну спільноту про критичне погіршення гуманітарної ситуації в Олешках, а також у Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці.

У цих населених пунктах фактично відсутні належні умови для забезпечення базових потреб цивільного населення, зокрема дітей.

Він зазначив, що російські війська блокують виїзд людей і перешкоджають доставці продуктів харчування, медикаментів та інших товарів першої необхідності. Через руйнування критичної інфраструктури в регіоні відсутнє електро- та газопостачання, що наближає ситуацію до гуманітарної катастрофи.

За даними МЗС, понад 220 осіб уже звернулися із запитами щодо евакуації з цих населених пунктів.

Україна закликає генерального секретаря ООН та міжнародних партнерів посилити тиск на росію для забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права та створення умов для безпечної евакуації цивільного населення.

Це питання також порушується в ОБСЄ, а також обговорюється з Управлінням ООН з координації гуманітарних справ та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявляв про критичну ситуацію в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області. Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та медикаментів. Лубінець зазначив, що раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб організували безпечну евакуацію цивільних.