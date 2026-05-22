Україна узгодила з РФ деталі евакуації цивільних з Олешок на Херсонщині

Україна та Росія узгодили деталі евакуації цивільних із району Олешок на Херсонщині, де раніше оголосили про гуманітарну катастрофу. Наразі Київ очікує від російської сторони дату припинення вогню для початку фізичної евакуації.

Про це передає Укрінформ, цитуючи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Окрім Олешок, евакуація відбудеться з ще декількох населених пунктів, які розташовані поблизу. Йдеться про приблизно 6 000 цивільних громадян України, серед них 200 дітей.

Лубінець зазначив, що передбачається евакуація людей на територію України.

"Враховуючи, що через річку це неможливо з військової точки зору, запропоновано декілька варіантів. Ми знайшли один варіант, який можна достатньо швидко реалізувати, і громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані безпосередньо з цих населених пунктів в умовно безпечне місце, звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється українським урядом", — заявив Лубінець.