Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна узгодила з РФ деталі евакуації цивільних з Олешок на Херсонщині

Росія має повідомити дату припинення вогню для початку евакуації.

Україна узгодила з РФ деталі евакуації цивільних з Олешок на Херсонщині
окуповані Олешки на Херсонщині
Фото: телеграм-канал омбудсмана

Україна та Росія узгодили деталі евакуації цивільних із району Олешок на Херсонщині, де раніше оголосили про гуманітарну катастрофу. Наразі Київ очікує від російської сторони дату припинення вогню для початку фізичної евакуації.

Про це передає Укрінформ, цитуючи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Окрім Олешок, евакуація відбудеться з ще декількох населених пунктів, які розташовані поблизу. Йдеться про приблизно 6 000 цивільних громадян України, серед них 200 дітей. 

Лубінець зазначив, що передбачається евакуація людей на територію України.

"Враховуючи, що через річку це неможливо з військової точки зору, запропоновано декілька варіантів. Ми знайшли один варіант, який можна достатньо швидко реалізувати, і громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані безпосередньо з цих населених пунктів в умовно безпечне місце, звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється українським урядом", — заявив Лубінець.

  • Раніше Лубінець заявляв про критичну ситуацію в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області. Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та медикаментів. Лубінець зазначив, що раніше звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб організували безпечну евакуацію цивільних.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies