Україна виступає за єдину позицію Європи у переговорах із Росією, – Сибіга

Україна вважає принциповим збереження єдності європейської позиції.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна наполягає на консолідованому європейському підході до переговорів із Росією щодо завершення війни та виступає проти окремих контактів європейських політиків із Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-брифінгу 22 травня, пише Укрінформ.

За словами глави МЗС, наразі обговорюється можливий формат представництва Європи у переговорному процесі, однак Україна вважає принциповим збереження єдності європейської позиції.

"По кандидатах (у перемовники з Путіним від Європи - ред.) – є певні імена. Я не буду їх називати, тому що це дипломатичний процес, але це точно не Шредер. І відразу (скажу) на упередження, щоб росіяни більше не пропонували Жерара Депардьє, Стівена Сігала, може, Орбана ще притягнуть як переговорника з їхнього боку", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що майбутній формат переговорів має бути орієнтований на конкретний результат і чіткі часові рамки.

“Ми не повинні легітимізувати контакти столиць і окремих лідерів з Путіним, тому що декілька звернень вже до нас було з пропозицією "Давайте я". Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін, аби до нього почали звертатися окремі лідери чи представники. Ми вважаємо, що має бути спільна консолідована позиція, єдиний голос”, – наголосив глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що без участі України жодні переговори щодо завершення війни не можуть бути ефективними.

"Це вирішується спільно з нами, обговорюється, і ми будемо визначати параметри і роль Європи в мирному процесі. Я особисто переконаний, що це додасть нову динаміку... Європа може виступати сильним гравцем у мирному процесі, аби наближати сталий справедливий мир", – зазначив міністр.

