ЦПД: Росія поширює фейки про нібито “примусову мобілізацію жінок” в Україні

Роспропаганда поширює інформацію про нібито українських жінок змушують підписувати контракти із ЗСУ під погрозами сфабрикованих кримінальних справ.

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито примусову мобілізацію жінок в Україні.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що такі повідомлення не відповідають дійсності та є частиною інформаційної кампанії РФ.

"Як стверджується у повідомленнях ворожих ресурсів, випадки "примусу жінок до служби у ЗСУ" нібито фіксуються у Харківській області. Пропагандисти, посилаючись на "анонімного мешканця Харківщини", поширюють неправдиву інформацію, нібито українських жінок змушують підписувати контракти із ЗСУ під погрозами сфабрикованих кримінальних справ, позбавлення соцвиплат тощо", – ідеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця інформація є вигаданою.

"Призов жінок на військову службу в Україні відбувається виключно на добровільній основі. Жодних примусових заходів для залучення жінок до військової служби не існує. Також немає й жодних рішень чи законопроєктів про обов’язкову мобілізацію жінок в Україні", – зазначили у ЦПД.

У відомстві підкреслюють, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на залякування жителів прифронтових регіонів, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію українських Сил оборони і правоохоронних органів.