До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили російського агента, який коригував ворожі удари по оборонцях Куп’янська та намагався вчинити підпал.

Про це ідеться на сайті СБУ.

Спецслужба затримала зловмисника «на гарячому» ще у вересні 2024 року.

Як свідчать матеріали справи, зрадником виявився житель прифронтового селища Харківщини. Він адміністрував телеграм-канал із аудиторією у 10 тисяч підписників. Саме через цей ресурс блогер потрапив у поле зору російських спецслужб, коли регулярно публікував там прокремлівські дописи.

Після вербування блогер почав використовувати свій паблік для збору розвідданих. Він завуальовано випитував у підписників «втемну» інформацію про маршрути руху і пункти базування українських військових на Куп’янському напрямку. Отримавши координати, зрадник особисто виходив на місцевість для дорозвідки, після чого надсилав фотофіксацію та геолокації російському куратору через анонімний чат.

Окрім шпигунства, агент отримав від окупантів завдання нищити українську техніку. Він вистежив автомобіль ЗСУ поблизу райцентру, приготував пляшку з легкозаймистою сумішшю та вночі спробував його спалити. СБУ затримала палія безпосередньо під час скоєння злочину.

Суд визнав фігуранта винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану і незакінчений замах на умисне знищення майна.