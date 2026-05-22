За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

​Засудили блогера, який здавав росіянам ЗСУ в Куп’янську і намагався спалити військове авто

Затримали зловмисника «на гарячому» ще у вересні 2024 року.

​Засудили блогера, який здавав росіянам ЗСУ в Куп’янську і намагався спалити військове авто
ілюстративне фото
Фото: rus.lsm.lv

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили російського агента, який коригував ворожі удари по оборонцях Куп’янська та намагався вчинити підпал. 

Про це ідеться на сайті СБУ.

Спецслужба затримала зловмисника «на гарячому» ще у вересні 2024 року.

Реклама

Як свідчать матеріали справи, зрадником виявився житель прифронтового селища Харківщини. Він адміністрував телеграм-канал із аудиторією у 10 тисяч підписників. Саме через цей ресурс блогер потрапив у поле зору російських спецслужб, коли регулярно публікував там прокремлівські дописи.

Після вербування блогер почав використовувати свій паблік для збору розвідданих. Він завуальовано випитував у підписників «втемну» інформацію про маршрути руху і пункти базування українських військових на Куп’янському напрямку. Отримавши координати, зрадник особисто виходив на місцевість для дорозвідки, після чого надсилав фотофіксацію та геолокації російському куратору через анонімний чат.

Окрім шпигунства, агент отримав від окупантів завдання нищити українську техніку. Він вистежив автомобіль ЗСУ поблизу райцентру, приготував пляшку з легкозаймистою сумішшю та вночі спробував його спалити. СБУ затримала палія безпосередньо під час скоєння злочину.

Суд визнав фігуранта винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану і незакінчений замах на умисне знищення майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies