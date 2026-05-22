Росія через відеоігри вербує молодь на війну, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

В одному з найбільших технологічних міст РФ Єкатеринбурзі поблизу місцевого вишу почали розповсюджувати листівки із закликами до студентів запускати “Герані” в буцімто комп’ютерній грі замість проходження строкової служби.

Таким чином вербувальники намагаються створити ілюзію “технологічної” та нібито безпечної служби у так званих безпілотних військах.

Насправді йдеться про спробу залучення молоді до підписання контрактів зі структурами, пов’язаними з “Алабуга–Політех” – об’єктом, який використовується для виробництва та підготовки операторів ударних БпЛА типу “Shahed/Герань”.

Через участь у забезпеченні російської агресії цей об’єкт є законною військовою ціллю. Отже ні про яку “безпечну службу” чи “просто комп’ютерні ігри” не йдеться.

“Російська пропаганда цілеспрямовано використовує образи із комп’ютерних ігор з метою зниження критичного сприйняття ризиків війни серед молоді. Кремль зацікавлений у тотальній мобілізації молодого покоління, адже розглядає його як ресурс для ведення затяжної агресивної війни”, – зазначили у ЦПД.