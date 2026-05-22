Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія через відеоігри вербує молодь на війну, – ЦПД

В Єкатеринбурзі поблизу місцевого вишу почали розповсюджувати листівки із закликами до студентів запускати “Герані” в буцімто комп’ютерній грі замість проходження строкової служби. 

Росія через відеоігри вербує молодь на війну, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформацїі

Росія через відеоігри вербує молодь на війну, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

В одному з найбільших технологічних міст РФ Єкатеринбурзі поблизу місцевого вишу почали розповсюджувати листівки із закликами до студентів запускати “Герані” в буцімто комп’ютерній грі замість проходження строкової служби. 

Таким чином вербувальники намагаються створити ілюзію “технологічної” та нібито безпечної служби у так званих безпілотних військах.

Насправді йдеться про спробу залучення молоді до підписання контрактів зі структурами, пов’язаними з “Алабуга–Політех” – об’єктом, який використовується для виробництва та підготовки операторів ударних БпЛА типу “Shahed/Герань”. 

Через участь у забезпеченні російської агресії цей об’єкт є законною військовою ціллю. Отже ні про яку “безпечну службу” чи “просто комп’ютерні ігри” не йдеться.

“Російська пропаганда цілеспрямовано використовує образи із комп’ютерних ігор з метою зниження критичного сприйняття ризиків війни серед молоді. Кремль зацікавлений у тотальній мобілізації молодого покоління, адже розглядає його як ресурс для ведення затяжної агресивної війни”, – зазначили у ЦПД.

  • Раніше Центр повідомляв про масштабний запуск пропагандистської кампанії, мета якої – залучення підлітків до виробництва дронів Shahed на базі коледжу “Алабуга-Політех” у Татарстані.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies