Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона є вбитий та поранені

Постраждало щонайменше чотири людини.

Фото: З відкритих джерел

Близько 09:00 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали троє людей. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 43-річну жінку. Вона отримала уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Також бригада “швидкої” на місці надала меддопомогу 63-річному чоловіку. У нього – забій грудної клітини, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Окрім того, до лікарні доставили 48-річного чоловіка. Попередньо, він отримав вибухову травму. Зараз медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 08:20 у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з безпілотника чоловіка, він загинув.

Також до лікарні доставили чоловіка, який постраждав через цю атаку. У потерпілого – мінно-вибухова травма, уламкові поранення рук, ніг та тулуба.

