Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
На Одещині викрили розкрадання коштів держпрограми підтримки фермерів

Лише за кілька місяців 2025 року шахраї незаконно отримали майже 1,5 млн грн бюджетних коштів.

На підставних осіб оформлювали неіснуюче поголів’я кіз та овець

В Одеській області викрили схему розкрадання коштів державної програми підтримки фермерів, повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомлено про підозру керівниці районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка, за даними слідства, разом із місцевим підприємцем та спільниками оформлювала на підставних осіб неіснуюче поголів’я кіз та овець, вносячи фальшиві дані до Єдиного державного реєстру тварин.

Надалі через Державний аграрний реєстр учасники схеми оформлювали дотації – по 2 тис. грн за кожну голову худоби. 

Лише за кілька місяців 2025 року вони незаконно отримали майже 1,5 млн грн бюджетних коштів. Загальний масштаб збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

До програми включали переважно фіктивні господарства, тоді як реальні фермери Одещини залишалися без державної підтримки.

Посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Її спільникам також інкримінують пособництво та шахрайство.

