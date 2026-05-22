У Миколаєві російські війська пошкодили лікарню

Вчора російська армія атакувала Миколаївську область дронами. У обласному центрі пошкоджена лікарня, була пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

«Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки та падіння уламків в Миколаєві пошкоджено вікна адмінбудівлі лікарні та відбулася пожежа на обʼєкті промисловості, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

Учора ворог 10 разів також атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Там теж люди не постраждали.