У Миколаєві російські війська пошкодили лікарню

Вчора російська армія атакувала Миколаївську область дронами. У обласному центрі пошкоджена лікарня, була пожежа на промисловому об’єкті.
Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
«Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки та падіння уламків в Миколаєві пошкоджено вікна адмінбудівлі лікарні та відбулася пожежа на обʼєкті промисловості, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає», – написав він у телеграмі.
Учора ворог 10 разів також атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Там теж люди не постраждали.
- У ніч на 22 травня Росія атакувала 124 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” з окупованого Криму і російських напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання семи дронів на 5 локаціях, падіння уламків – ще на 5.