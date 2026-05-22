Розпочалася 1549-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські Хутори та в бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів, в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки.

На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Середнє та в бік Лиману, Шийківки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував чотири рази, у бік Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки, Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Новопідгороднє, Білицьке, Шевченко та Мирне.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове, Добропілля, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки, в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.