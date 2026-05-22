​Сили оборони вчора ліквідували 880 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 880 солдатів, танк, 3 бойові броньовані машини, РСЗВ, систему ППО та 4 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб
- танків – 11 944 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од.
- артилерійських систем – 42 511 (+57) од.
- РСЗВ – 1 798 (+1) од.
- засоби ППО – 1 390 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од.
- спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.
Дані уточнюються.