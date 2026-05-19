Безвідповідальність, що вбиває

Зокрема, ось рекомендації щодо розклеювання листівок. Я промовчу, що краща рекомендація мала б бути – не розклеювати їх взагалі. Для цього можна найняти російських та проросійських бовдурів – це дешево і не загрожує провалом. Але.

Якщо ви думаєте, що після скандалу з чат-ботом Жовтої стрічки, який наражав та прямо штовхав людей в окупації в руки ФСБ, щось кардинально змінилось – ні. Тримайте «новий проєкт» Жовтої стрічки «Ти в Україні», який ще більше підштовхує людей до провалу.

Що тут не так? Порада «не розклеювати у своєму районі». Хибна та свідчить про повне нерозуміння, як русня шукає. Чому? Тому що твій телефон точно відіб’ється на «вишках» мобільного зв’язку. І якщо це не твій район, то ти одразу в зоні уваги. Що ти робив тут у час та день, коли з’явились листівки? Якщо це робити в домашньому районі, то ти ніяк не потрапляєш у «ризиковану» точку.

Далі. «Спробуй не потрапляти на камери». Це що? Це, вибачте, як? Тобто активіст бачить камеру і має здогадатись її поле зору та не потрапити? Порада щонайменше мала б бути іншою – проведи ретельне обстеження до розклеювання щодо камер, якщо бачиш будь-яку камеру – оминай цей район/квартал для дій. Але ніт. «Уникай потрапити». Жесть.

Ну й про пораду «клейте вдвох» та «тікайте», взагалі можна довго розповідати. Попросту, якщо вже попастися, то одразу з кимось. Авжеж. Ніякого ризику.

І все це триває. Триває штовхання людей під стеження та небезпеку. Чому? Безумовно, тому що питання в грошах. Знову якісь «гранти», напевно. Звучить же добре, еге ж? Канадські журналісти в розслідуванні озвучили суму фінансування в понад 4,5 млн доларів США. Сума, яку хтось вважає достатньою для наражання українців в окупації на небезпеку.

Але гроші – це лише частина проблеми. «Гарні хлопці та дівчата», які друзі багатьом ЛОМам (як виявилось) та журналістам. В нас багато хто каже про відсутність кенселінгу токсичних політиків та відсутність інституту публічної відповідальності. І знаєте, хто каже про це найгучніше? Ті, хто зараз через дружбу з «гарними хлопцями та дівчатами», що стоять за ЖС, кинулись їх захищати попри факти. Попри наслідки. Дружба, до речі, виявилась не лише серед політиків. А серед активістів та журналістів не меншою мірою.

А в цей час люди в окупації без підтримки та на довірі продовжують читати «рекомендації» та робити дурниці, потрапляючи в небезпеку. Це справжня ціна порад, які хтось навигадував заради фінансування.

Злість та огида. Це все, що залишається у підсумку.

Тому, нам потрібен справжній інститут довіри та публічної відповідальності. І почати треба з себе. Всім нам. Просто заради арештованих, закатованих та вбитих в окупації людей. Які за це віддали життя та свободу.