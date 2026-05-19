СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Безвідповідальність, що вбиває

Якщо ви думаєте, що після скандалу з чат-ботом Жовтої стрічки, який наражав та прямо штовхав людей в окупації в руки ФСБ, щось кардинально змінилось – ні. Тримайте «новий проєкт» Жовтої стрічки «Ти в Україні», який ще більше підштовхує людей до провалу.

Зокрема, ось рекомендації щодо розклеювання листівок. Я промовчу, що краща рекомендація мала б бути – не розклеювати їх взагалі. Для цього можна найняти російських та проросійських бовдурів – це дешево і не загрожує провалом. Але.

Фото: Херсонська міська рада

Що тут не так? Порада «не розклеювати у своєму районі». Хибна та свідчить про повне нерозуміння, як русня шукає. Чому? Тому що твій телефон точно відіб’ється на «вишках» мобільного зв’язку. І якщо це не твій район, то ти одразу в зоні уваги. Що ти робив тут у час та день, коли з’явились листівки? Якщо це робити в домашньому районі, то ти ніяк не потрапляєш у «ризиковану» точку.

Далі. «Спробуй не потрапляти на камери». Це що? Це, вибачте, як? Тобто активіст бачить камеру і має здогадатись її поле зору та не потрапити? Порада щонайменше мала б бути іншою – проведи ретельне обстеження до розклеювання щодо камер, якщо бачиш будь-яку камеру – оминай цей район/квартал для дій. Але ніт. «Уникай потрапити». Жесть.

Ну й про пораду «клейте вдвох» та «тікайте», взагалі можна довго розповідати. Попросту, якщо вже попастися, то одразу з кимось. Авжеж. Ніякого ризику.

І все це триває. Триває штовхання людей під стеження та небезпеку. Чому? Безумовно, тому що питання в грошах. Знову якісь «гранти», напевно. Звучить же добре, еге ж? Канадські журналісти в розслідуванні озвучили суму фінансування в понад 4,5 млн доларів США. Сума, яку хтось вважає достатньою для наражання українців в окупації на небезпеку.

Але гроші – це лише частина проблеми. «Гарні хлопці та дівчата», які друзі багатьом ЛОМам (як виявилось) та журналістам. В нас багато хто каже про відсутність кенселінгу токсичних політиків та відсутність інституту публічної відповідальності. І знаєте, хто каже про це найгучніше? Ті, хто зараз через дружбу з «гарними хлопцями та дівчатами», що стоять за ЖС, кинулись їх захищати попри факти. Попри наслідки. Дружба, до речі, виявилась не лише серед політиків. А серед активістів та журналістів не меншою мірою.

А в цей час люди в окупації без підтримки та на довірі продовжують читати «рекомендації» та робити дурниці, потрапляючи в небезпеку. Це справжня ціна порад, які хтось навигадував заради фінансування.

Злість та огида. Це все, що залишається у підсумку.

Тому, нам потрібен справжній інститут довіри та публічної відповідальності. І почати треба з себе. Всім нам. Просто заради арештованих, закатованих та вбитих в окупації людей. Які за це віддали життя та свободу. 

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
Інші дописи блогу:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies