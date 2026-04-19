"Жовта стрічка": росіяни долучили до військових навчань у Криму школярів із ТОТ Херсонщини

Росіяни продовжують системно готувати українських дітей до участі у війні.

Російські окупанти долучили до військових навчань в окупованому Криму українських школярів із ТОТ Херсонської області.

Про це повідомляє рух спротиву "Жовта стрічка".

"Представники окупаційної адміністрації відправили підлітків і молодь із Херсонської області на так звану "школу тактичного навчання" "Шторм-Крим-2026", що проходить у Бахчисараї", – ідеться у повідомленні.

У військових зборах беруть участь курсанти, командири юнармійських загонів і представники військово-патріотичних клубів.

Українських школярів навчатимуть тактичної і вогневої підготовки, керуванню безпілотниками, десантним елементам та іншим військовим навичкам.

У "Жовтій Стрічці" наголошують, що під виглядом навчання росіяни продовжують системно готувати українських дітей до участі у війні.