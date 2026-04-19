"Жовта стрічка": росіяни долучили до військових навчань у Криму школярів із ТОТ Херсонщини

Російські окупанти долучили до військових навчань в окупованому Криму українських школярів із ТОТ Херсонської області.
Про це повідомляє рух спротиву "Жовта стрічка".
"Представники окупаційної адміністрації відправили підлітків і молодь із Херсонської області на так звану "школу тактичного навчання" "Шторм-Крим-2026", що проходить у Бахчисараї", – ідеться у повідомленні.
У військових зборах беруть участь курсанти, командири юнармійських загонів і представники військово-патріотичних клубів.
Українських школярів навчатимуть тактичної і вогневої підготовки, керуванню безпілотниками, десантним елементам та іншим військовим навичкам.
У "Жовтій Стрічці" наголошують, що під виглядом навчання росіяни продовжують системно готувати українських дітей до участі у війні.