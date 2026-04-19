ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони вдарили по підприємству російського ОПК “Атлант Аєро” у Таганрозі

Також уражено склади ПММ та боєприпасів та уточнено результати ураження по НПЗ у Туапсе. Там – пожежі.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника – “Атлант Аєро” (Таганрог, Ростовська область рф). В результаті виникла пожежа на території об’єкта.

Як відомо, ударів завдали ВМС ЗСУ ракетами "Нептун"

"Атлант Аєро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон". Останній – вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо.

"Ураження цього підприємства знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", – зазначають у Генштабі.

Також уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.) і склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі також уточнили результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе. Тамушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. 

На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.

