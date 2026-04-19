На Сумщині через російські обстріли є загиблий та поранені

собор у Сумах після атаки дрона, 11 вересня 2025

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є загиблий та семеро постраждалих. Ворог здійснив понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів загинув чоловік (анкетні дані з’ясовуються). У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждали чоловіки 51 та 73 років.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали чоловіки 51 та 34 років.

У Верхньосироватській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали 53-річна жінка та 58-річний чоловік. Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Верхньосироватській громаді в ніч на 18 квітня постраждала 72-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 16 громад.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, транспортні засоби;

У Середино-Будській громаді знищено нежитлове приміщення, пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, приміщення закладу культури;

В Есманьській громаді зруйновано приватне домоволодіння;

У Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, транспортні засоби;

У Березівській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;

У Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, господарчу будівлю, нежитлову будівлю та цивільний автомобіль;

У Садівській громаді пошкоджено будинок культури, транспортний засіб;

У Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

У Верхньосироватській громаді пошкоджено приватний будинок, транспортний засіб.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 19 хвилин.