На Сумщині через російські обстріли є загиблий та поранені

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є загиблий та семеро постраждалих. Ворог здійснив понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах Сумщини.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів загинув чоловік (анкетні дані з’ясовуються). У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждали чоловіки 51 та 73 років.
У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали чоловіки 51 та 34 років.
У Верхньосироватській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали 53-річна жінка та 58-річний чоловік. Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Верхньосироватській громаді в ніч на 18 квітня постраждала 72-річна жінка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 16 громад.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
У Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, транспортні засоби;
У Середино-Будській громаді знищено нежитлове приміщення, пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, господарчі споруди, нежитлові приміщення, приміщення закладу культури;
В Есманьській громаді зруйновано приватне домоволодіння;
У Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, транспортні засоби;
У Березівській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;
У Великописарівській громаді пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, господарчу будівлю, нежитлову будівлю та цивільний автомобіль;
У Садівській громаді пошкоджено будинок культури, транспортний засіб;
У Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
У Верхньосироватській громаді пошкоджено приватний будинок, транспортний засіб.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 19 хвилин.