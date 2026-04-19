На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо людей

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжили терор цивільного населення Херсонщини. Четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Садове, Білозерка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Новорайськ, Кучерське, Хрещенівка, Монастирське, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Веселе, Козацьке   та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, приватний мопед та автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

﻿
