На Закарпатті взято під варту підлітка, який влаштував стрілянину у школі

За клопотанням ювенального прокурора Ужгородської окружної прокуратури слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

На підставі наявних доказів, дії юнака кваліфіковані як вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

За матеріалами слідства, 15-річний підліток упродовж лютого – березня цього року замовив через мережу інтернет шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. У подальшому були внесені конструктивні зміни до пістолета та патронів, зробивши їх придатними для вбивства.

16 квітня, близько 9.30 год підозрюваний приніс переобладнану зброю до школи та здійснив кілька пострілів із пістолета у напрямку своїх однокласників. Одна з куль влучила в плече учня.

Після цього підозрюваний втік зі школи. Його оперативно затримали, а зброю вилучили.

На даний час триває розслідування, відпрацьовуються усі версії слідства та встановлюються мотиви дій підлітка.