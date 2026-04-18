На Харківщині заступника командира військової частини затримали за підозрою в отриманні хабаря

За даними слідства, хабар заступник командира отримав за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця.

Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру полковнику — заступнику командира військової частини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. 

За даними слідства, 1 березня 2026 року підозрюваний висловив вимогу про передачу неправомірної вигоди у  сумі 4000 доларів США за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини. 

16 квітня 2026 року під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США полковник був затриманий на гарячому працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 грн.

Дії підозрюваного кваліфікуються як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

