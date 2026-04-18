Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулися 54 бої

На Придніпровському напрямку ворог проводив три штурми в бік Антонівського мосту.

Станом на 16:00 18 квітня росіяни 54 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Сопич, Волфине, Кучерівка, Голишівське, Рижівка, Стукалівка, Будки, Прогрес, Козаче.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках відбулися два бої, ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На ПівденноСлобожанському противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському орог два рази намагався поліпшити своє становище в напрямку Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському відбулися чотири російські штурми у бік Ставків та Лимана. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському ворог провів дві атаки на позиції Сил оборони у районі Ямполя.

На Краматорському росіяни двічі атакували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському відбивали три ворожі атаки у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське. Триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке.

Населені пункти Микільське, Юрківка, Зарічне зазнали авіаційних ударів на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

﻿
Читайте також
