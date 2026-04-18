Генштаб ЗСУ: На фронті відбулися 54 бої

Станом на 16:00 18 квітня росіяни 54 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Товстодубове, Бачівськ, Рогізне, Кореньок, Сопич, Волфине, Кучерівка, Голишівське, Рижівка, Стукалівка, Будки, Прогрес, Козаче.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулися два бої, ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському орог два рази намагався поліпшити своє становище в напрямку Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському відбулися чотири російські штурми у бік Ставків та Лимана. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському ворог провів дві атаки на позиції Сил оборони у районі Ямполя.

На Краматорському росіяни двічі атакували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському відбивали три ворожі атаки у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Великомихайлівка, Коломійці, Андріївка, Федорівське. Триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке.

Населені пункти Микільське, Юрківка, Зарічне зазнали авіаційних ударів на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.