Армія РФ атакувала ударним безпілотником типу "Молнія" м'ясокомбінат у Богодухові Харківської області. Унаслідок атаки троє працівниць зазнали гострої стресової реакції.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 18 квітня близько 11:00 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив по мʼясокомбінату у Богодухові. Унаслідок атаки троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Трохи пізніше окупанти завдали повторного удару безпілотником типу "Італмас", по селу Золочів Богодухівського району. Там пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).