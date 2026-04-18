У Краматорську на Донеччині через російський обстріл двоє поранених

Внаслідок удару армії РФ по місту Краматорськ на Донеччині двоє цивільних дістали поранення.
Про це повідомили у ДСНС України.
"Вночі російські війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого поранення отримали двоє людей, а також зазнали пошкоджень житлові будинки", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові, його передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Також на місці атаки рятувальникм допомогли ще трьом мешканцям, які опинилися заблокованими у квартирах.
"Росія двічі атакувала Краматорськ – двоє людей зазнали поранень, пошкоджено приватні будинки", – додали у Нацполіції у Донецькій області.