У Краматорську на Донеччині через російський обстріл двоє поранених

Внаслідок удару армії РФ по місту Краматорськ на Донеччині двоє цивільних дістали поранення.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Вночі російські війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого поранення отримали двоє людей, а також зазнали пошкоджень житлові будинки", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові, його передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Також на місці атаки рятувальникм допомогли ще трьом мешканцям, які опинилися заблокованими у квартирах.

"Росія двічі атакувала Краматорськ – двоє людей зазнали поранень, пошкоджено приватні будинки", – додали у Нацполіції у Донецькій області.