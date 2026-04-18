ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атаки РФ по селищу Великий Бурлук постраждала людина

Постраждала цивільна, пожежа виникла у господарчій споруді.

Унаслідок атаки РФ по селищу Великий Бурлук постраждала людина
Фото: ДСНС Харківщини

Уночі російські окупанти атакували селище Великий Бурлук Харківської області. Виникли пожежі, є постраждала.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Ворожий безпілотник влучив в оселю постраждалої сьогодні вночі. Їй надали необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники ДСНС під загрозою повторних обстрілів ліквідували пожежу площею 100 кв.м, що виникла в господарчій споруді. 

Пошкоджені житловий будинок та літня кухня.

За попередніми даними, для ударів по населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу "Герань-2".

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies