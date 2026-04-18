Росіяни скинули вибухівку на мешканця Білозерки Херсонської області

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного мешканця Білозерки на Херсонщині, який їхав на мопеді.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 7:50 росіяни атакували з дрона 64-річного чоловіка неподалік Білозерки, який їхав на мопеді", – ідеться у повідомленні.

Чоловік дістав мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення ніг та осколкові поранення голови.

Його доставили до лікарні у тяжкому стані, наразі він — під наглядом медиків.